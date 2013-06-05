Немецкие политики не смогли ввести мораторий на добычу сланцевого газа, закон отложен до осени

Партийный блок ХДС/ХСС, входящий наряду со Свободной демократической партией (СвДП) в правящую коалицию в ФРГ, решил не выносить на рассмотрение бундестагом законопроект о добыче сланцевого газа в Германии.

Федеральный министр окружающей среды Петер Альтмайер заявил во вторник, 4 июня, что закон не будет выдвинут на обсуждение депутатов до следующих парламентских выборов, запланированных на конец сентября 2013 года. По его словам, ввести национальный мораторий на добычу газа путем гидроразрыва пласта помешало несогласие партнеров по коалиции из либеральной СвДП, передает Deutsche Welle.

Эксперт от свободных демократов Хорст Майерхофер выразил сожаление по поводу принятого решения, поскольку запрет на применение фрекинга в водоохранных зонах и обязательное проведение строгих экологических экспертиз перед использованием передовой газодобывающей технологией по-прежнему остаются незакрепленными законодательством.

Ответственность за отсутствие компромисса в вопросе утверждения законопроекта он возложил на блок ХДС/ХСС.

По словам одного из представителей фракции СвДП, обновленный документ должен гарантировать недопустимость проникновения под землю ядовитых химикалий. До его принятия никто не должен опасаться, что начнется критикуемая добыча сланцевого газа. По мнению либерального политика, из-за горячих политических споров вокруг технологии разрыва гидропласта в Германии не найдется ни одного инвестора, готового вкладывать средства в крупный проект по добыче сланцевого газа.

Справка УНИАН. Технологии добычи сланцевого и шельфового газа не новы – этой идее порядка 60 лет. "Сланцевый" бум начался в начале этого столетия в США. Достигнутый результат превысил ожидания - страна на сегодня полностью обеспечивает себя собственным газом. Волна сланцевой революции накатила и на Европу. Активизация добычи сланцевого и шельфового газа может переформатировать рынок газа в ЕС, и Украина имеет шанс оказаться в центре этих процессов.

Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн куб. м газа).

4 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.