Норвегия поможет Украине превратить объект «Укрытие» в экологически безопасную систему

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятии с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и превращении объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 296 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Соглашение было подписано 30 ноября 2012 года в Осло.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение направлено на реализацию следующих задач в сфере ядерной и радиационной безопасности и снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС: совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен результатами работ; обмен информацией и технологиями в соответствии с национальным законодательством и стандартами государств сторон; поставки материалов, оборудования и услуг, необходимых для реализации проектов; проведение совместных совещаний, семинаров и обучения персонала.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14:03 в помещениях, которые не обслуживаются. Строительные конструкции обрушились на участке машинного зала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано. С 13 февраля на ЧАЭС работали две комиссии по расследованию причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала: одна – созданная приказом генерального директора Чернобыльской АЭС, вторая – созданная согласно предписанию Госатомрегулирования Украины, к работе которой привлечены представители Государственной инспекции по ядерной безопасности на ЧАЭС.

20 февраля французская компания «Новарка» возобновила все работы на объекте «Укрытие», которые были прекращены после обрушения кровли в машинном зале.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Позднее стоимость проекта была увеличена до 1 млрд евро, причем украинская власть заявляла о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн евро на чернобыльские проекты.

В апреле 2012 года над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

В декабре 2012 года ЕБРР заявил о предоставлении Украине дополнительного гранта в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС. Этот взнос стал последним в процессе сбора необходимых 740 млн евро.

23 мая 2013 года генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявил, что ЧАЭС постепенно меняет свой профиль деятельности. «Станция переходит из состояния эксплуатирующей ядерные реакторы в предприятие по обращению с ядерными отходами. В этом году освободим первый энергоблок от ядерного топлива», - сказал Грамоткин.