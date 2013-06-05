Договор о поставках газа через Словакию будет подписан 15-20 июня

Договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр угольной промышленности и энергетики Эдуард Ставицкий.

«15-20 июня этого года уже будет договор между Eustream и «Укртрансгазом», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 3 июня заместитель главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что на данный момент в вопросе реверсных поставок газа с территории Словакии осталось завершить формальности, в том числе бумажные. «Все те прогнозные поставки газа со стороны Словакии подтверждаются», - отметил Чупрун.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления.