Польша заинтересована в поставках сланцевого газа из США

Варшава. Польша заинтересована в покупке добываемого в США сланцевого газа, первые поставки которого могли бы быть реализованы в 2016 году через строящийся на польском побережье Балтийского моря LNG-терминал.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Вашингтон после встречи с секретарем США по энергетическим вопросам Эрнестом Мониз.

Польский министр назвал "прекрасными" перспективы добычи сланцевого газа на американском континенте.

"Для Польши важно, чтобы США начали экспортировать газ LNG. Благодаря этому наш терминал (на Балтийском море), строительство которого завершится в будущем году, сможет покупать газ по очень конкурентным ценам", - сказал Сикорский, которого цитирует агентство РАР.

Министр назвал преградой для поставок "голубого топлива" из США отсутствие договора о свободной торговли с Европейским союзом, в результате чего для таких операций американским компаниям нужны соответствующие разрешения местного министерства энергетики.

"Эти лицензии - это разрешения для американских фирм, чтобы их терминалы заменить с импортных на экспортные. Технически такая операция длится 3 года. Чем быстрее будут приняты решения, тем быстрее мы увидим этот газ в Европе", - сказал Сикорский.

Gazeta Wyborcza отмечает, что крупные потребители газа в США выступают против экспорта этого топлива в Европейский союз, поскольку опасаются роста цен на внутреннем рынке в то время, как в таких поставках заинтересованы добытчики сланцевого газа и собственники газопортов.

Издание также напомнило, что развитие технологий по добыче сланцевого газа привело к значительному падению цен на "голубое топливо" в Америке и стремительному росту заинтересованности в его покупке в странах Европы.

По данным агентства Bloomberg, тысяча кубометров газа на бирже в Нью Йорке стоит сегодня (в перерасчете с MMbtu) менее 150 долл., в то время, как Польша, по последним неофициальным данным, покупает газ из РФ за 460-490 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, польское правительство решило построить терминал для приема сжиженного газа (LNG) в 2008 году для уменьшения энергетической зависимости от практически монопольного поставщика газа в страну - российского "Газпрома".

Национальная нефтегазовая компания PGNIG уже подписала контракты на поставку газа через LNG-терминал с катарской компанией QatarGas, согласно которому с 2014 по 2034 год будет ежегодно покупать по крайней мере 1,5 млрд кубометров газа

Мощности терминала после реализации первого этапа составят 5 млрд кубометров с перспективой увеличения до 7,5 млрд кубометров в год.

Cправка УНИАН. Польша, которая в прошлом году потребила рекордные почти 16 млрд кубометров газа, согласно действующему контракту с "Газпромом", до 2037 года будет покупать ежегодно более 10 млрд кубометров российского газа. PGNIG за последние пять лет самостоятельно добывала 4,3 млрд кубометров газа в год.