Миндоходов займется контролем качества нефтепродуктов на границе

Министерство доходов и сборов намерено профессионально и системно производить оценку контроля качества нефтепродуктов, которые ввозятся на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«У нас есть 69-я статья Таможенного кодекса, которая обязывает нас классифицировать топливо. Мы можем это делать. Да, у нас одна лаборатория, но в регионах есть отделения. Это дает нам 100% возможность контроля качества топлива», - заверил министр.

При этом он отметил, что Миндоходов будет контролировать качество топлива на границе, а налоговым агентом выступит соответствующая АЗС.

«При необходимости мы привлечем ведущих специалистов и большие бренды к этой работе, которая уже приобрела некоторый эмоциональный оттенок. Тут мы с одной стороны увеличим поступления в бюджет, а с другой стороны – обеспечим защиту отечественного потребителя от некачественного импорта топлива. Я считаю, что это сверхзадача, но мы владеем базой, чтобы ее выполнить», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий завил, что Минэнергоугля намерено разработать программу тестирования горючего на автозаправочных станциях.