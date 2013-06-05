Тендер на закупку двух буровых установок планируют объявить в августе

Тендер на закупку двух новых плавучих буровых установок может быть объявлен в августе 2013 года.

Об этом в комментарии журналистам заявил министр угольной промышленности и энергетики Эдуард Ставицкий.

«Скорее всего, что мы успеем где-то на конец августа из-за субъективных и объективных причин. Во-первых, будет время отпусков и наши партнеры, скорее всего, будут находиться в предотпускном состоянии», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

3 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» и компания Keppel FELS Limited подписали договор на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок.

Цена договора составила 1 млрд 226 млн долларов США. Договор должен был вступить в силу после выполнения сторонами согласованных условий.

12 марта компания Keppel сообщила, что контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и Keppel FELS Limited (Сингапур) на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) стоимостью в 1,226 млрд долл. утратил силу.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, причина отмены действия контракта лежит в финансовой плоскости.

«Причина в непрофинансировании. Те компании, которые обещали поставить (буровые - УНИАН), они не сделали лизинговую составляющую», - сказал Ставицкий.

Справка УНИАН. Приобретение буровых установок позволило бы «Нафтогазу» реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Украины Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.