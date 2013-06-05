Предельная цена газа для промпотребителей останется на прежнем уровне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) Украины, не планирует изменять предельную цену на газ для промышленных потребителей с третьего квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель НКРЭ Сергей Титенко.

"По нашим представлениям, пока ни вверх, ни вниз – стабильно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли цена пересмотрена.

При этом Титенко отметил незначительную тенденцию снижения цен на нефть и, как следствие, на газ.

"Если тенденция будут, то на четвертый квартал мы вполне возможно ее снизим", - сказал Титенко.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в марте оставила без изменений предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Предельный уровень цены на природный газ для данных потребителей с 1 марта 2013 года устанавливается на уровне 3 509 грн за 1 тыс. куб. м.