“ДТЭК Крымэнерго” в июне начнет отключать электричество потребителям за долги

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго», входящая в крупнейший частный энергетический холдинг Украины “ДТЭК”, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, в июне 2013 года из-за долгов начнет отключение потребителей от электроснабжения, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, за 4 месяца текущего года размер задолженности потребителей возрос почти на 40 млн грн.

“Традиционно крупнейшими должниками за электроэнергию являются жилищно-коммунальные хозяйства и водоканалы. Долг только Крымского Республиканского Предприятия «Вода Крыма», объединяющего 11 городских водоканалов, превышает 82 млн грн”, - сказано в сообщении.

«ДТЭК Крымэнерго», как отмечается в сообщении компании, призывает население оплачивать расходы за потребленную электроэнергию вовремя.

В тоже время, глава наблюдательного совета “Киевэнерго” Иван Плачков в ходе круглого стола, проходившего 5 июня в Киеве, сообщил, что самым дисциплинированным плательщиком за электроэнергию является население.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным государственной службы статистики, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в апреле 2013 года по сравнению с мартом уменьшилась на 7,6% - до 12,8 млрд грн. Уменьшение объемов задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. А средний срок задолженности составил 3 месяца.

В январе-апреле 2013 года украинцы заплатили за ЖКУ 16,8 млрд грн, что составляет 98,7% начисленных за этот период сумм.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.

"ДТЭК Крымэнерго" в 2012 году получил чистый убыток по МСФО в размере 160,148 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.