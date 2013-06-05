Компания "Куб-Газ" с начала года увеличила добычу на 24%

Варшава. Частная украинская компания "Куб-Газ", занимающаяся разработкой месторождений на Востоке Украины, в конце мая текущего года добывала в среднем в сутки более 800 тыс. кубометров газа, что на более чем 150 тыс. куб. м, или почти на четверть, больше, чем среднесуточная добыча по итогам прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила компания Kulczyk Oil Ventures (KOV), владеющая контрольным пакетом "Куб-Газа".

Компания отметила, что увеличение добычи достигнуто за счет запуска в коммерческую эксплуатацию скважины М16 на Макеевском месторождении в конце прошлого месяца.

"М16 подключена к коммерческой добыче в конце мая со средним производством в почти 77 тыс. кубометров (54 тыс. кубометров для KOV). Результатом этого подключения стал рекордный уровень всей добычи, который превышает 800 тыс. кубометров", - сообщили в компании.

KOV, крупнейшим акционером которой является самый богатый гражданин Польши Ян Кульчик, напомнила, что эта скважина является самой глубокой, которую компания пробурила до этого времени в Украине: ее глубина составила 4,3 км.

По данным компании, во время тестов этой скважины удалось получить дебет газа в объеме более 120 тыс. кубометров в сутки.

"Для сравнения: среднее производство со всего месторождения «Макеевское» в первые дни апреля составляло 396 тыс. кубометров", - отметили в компании.

KOV также сообщила о необходимости увеличить мощности станции по переработке газа, которая обслуживает Макеевское и Ольговское месторождения в связи с тем, что после запуска М16 она практически достигла своих максимальных возможностей в 790 тыс. кубометров в сутки.

Увеличение мощностей до 1,84 млн обойдется "Куб-Газу" в 6 млн долл., 4,2 млн из которых выделит KOV.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Куб-Газ" увеличил добычу в Украине в 1,5 раза - до около 644 тыс. куб м в сутки (451 тыс. для KOV).

С момента приобретения украинского актива летом 2010 года Kulczyk Оil провела более десятка пробный бурений, подключив к коммерческой добыче 9 скважин, что позволило увеличить добычу к концу прошлого года примерно в 4 раза.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года Kulczyk Oil Ventures приобрела 70% долю "Куб-Газа" у компании Gastek LLC (США), сохранившей 30% пакет, за 45 млн долл.

Основными активами «Куб-Газа» являются пять газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

KOV на конец прошлого года оценивала свои активы в Украине в более 140 млн долл., или 75% всех своих активов.