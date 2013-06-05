“Нафтогаз” намерен привлечь кредиты у “Укргазбанка” на 2,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь два кредита у “Укргазбанка” на общую сумму 2,489 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 2 года.

Стоимость обслуживания кредита на 1,489 млрд грн – 268,02 млн грн, на 1 млрд грн – 180 млн грн.

Тендер проведен на основании применения процедуры закупки с одним участником.

Дата акцепта — 5 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% — до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.