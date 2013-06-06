Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне негативных данных из США

На мировых торгах в четверг, 6 июня, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне снижения запасов сырья в США, а также негативной макроэкономической статистики из страны.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,10% - до 103,13 долларов за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,78% - до 94,05 доллара за баррель.

Напомним, 5 июня Минэнерго США, крупнейшего мирового потребителя "черного золота", сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) сократились на 6,3 миллиона баррелей - до 391,3 миллиона баррелей. Аналитики предполагали сокращение лишь на 800 тысяч баррелей. Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2 процентных пункта - до 88,4%, что стало самым высоким показателем с начала января, передает Bloomberg.

Аналитики считают, что увеличение мощности НПЗ и снижение запасов в США являются фактором, поддерживающим рост рынка.

В то же время, негативно на котировки повлияли данные с рынка труда США. Занятость в частном секторе экономики США в мае выросла на 135 тысяч мест, в то время как аналитики ожидали рост на 165 тысяч. Разочаровали и данные по объему промышленных заказов в США, который в апреле увеличился по сравнению с мартом на 1%, не оправдав ожиданий экспертов, предполагавших рост на 1,5%.