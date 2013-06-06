Для восстановления Углегорской ТЭС нужно более 100 млн грн - Донецкая обладминистация

Для восстановления Углегорской ТЭС, которая была разрушена пожаром и вышла из строя, потребуется более 100 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные Министрства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отметили, что данная окончательная сумма (более 100 млн грн) меньше, чем планировалась ранее, так как после разбора разрушенных конструкций выяснилось, что основные агрегаты станции оказались неповрежденными.

В ОГА подчеркнули, что 90% оборудования, которое будет приобретено в рамках возобновления работы Углегорской ТЭС произведено отечественными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

4 апреля председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Федорук сообщил, что на восстановление Углегорской ТЭС необходимо 173,5 млн грн.

При этом он добавил, что объем средств, необходимый на восстановление станции, приблизительно равен сумме ущерба, причиненного ей пожаром.

4 июня глава Министрства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что задание по дефектации станции «выполнено на 100 %», и есть подекадный план восстановления ТЭС. «У нас есть полный график, чтобы выполнить запуск первого и четвертого энергоблоков к 1 декабря, а третьего блока - к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года. То есть станция будет полностью восстановлена в 2014 году», - сказал министр.