Директор энергопрограмм Центра Разумкова: Я сомневаюсь, что тепловая генерация выживет без АЭС

Сегодня энергетическая отрасль Украины переживает не самые лучшие времена. Однако в наиболее незавидном положении находится государственная компания «Энергоатом» - оператор действующих в Украине атомных электростанций.

Доля электроэнергии, которую вырабатывают украинские АЭС, составляет около 50% в общем энергобалансе страны. Многочисленные проверки международных специалистов в атомной отрасли неоднократно подтверждали высокий уровень ядерной безопасности отечественных энергоблоков. Но низкий тариф на электроэнергию, отпускаемую атомными станциями, не позволяет компании решать первоочередные вопросы безопасности. Уже сейчас не хватает средств на выполнение важных инвестиционных задач.О том, что происходит в отечественной энергетике, в интервью УНИАН рассказал Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

- Владимир Юрьевич, некоторые специалисты утверждают, что в Украине происходит некая борьба между видами генерации, а именно: между тепловой и атомной. Сложилась тенденция к постепенному вытеснению с рынка электроэнергии атомной генерации, и замене ее тепловой…

- Такой тенденции нет. У нас очень большая роль отводится атомной энергетике. То, что доля атомной генерации снизилась на пару процентов, не свидетельствует о тенденции. И, тем более, о том, что это как-то критически изменит рынок. Доля была 47%, а стала примерно 45% - это не является существенным изменением, из чего можно делать глобальные выводы.

Конкуренции как таковой нет. В отличие от тепловой генерации, которая находится в частных руках, интересы атомной генерации просто некому лоббировать. Она находится в государственной собственности. Чиновники не могут лоббировать интересы госпредприятий в той же степени, как это делают частники, потому что они, в первую очередь, обслуживают интересы олигархов, от которых полностью зависят.

Сомневаюсь, смогла бы тепловая генерация без атомной вообще выжить и поставлять электроэнергию по каким-то конкурентным тарифам. Тепловая генерация нуждается в огромных инвестициях. Расчет только на дешевый тариф в отношении атомной генерации. Но это очень опасный путь, который, в конце концов, может привести к тому, что электроэнергия в Украине будет не конкурентоспособной. Как это у нас сложилось в нефтеперерабатывающей отрасли, когда заводы стали не конкурентоспособными из-за отсутствия инвестирования. Если не заниматься усовершенствованием тарифной политики, не реформировать электроэнергетический комплекс, не изменить абсурдную систему субсидий со стороны атомной энергетики для частных компаний, то мы придем к тому, что будем вынуждены покупать электроэнергию за рубежом, а не развивать свои мощности.

- Почему так сложилось? Некому лоббировать атомщиков? Может, стоит создать отдельное ведомство по управлению ядерно-промышленным комплексом?

- Создавать отдельное ведомство не имеет никакого смысла, так как оно не в состоянии в условиях олигархической экономики противостоять частному собственнику, который контролирует власть. И непонятно, где у нас власть, а где бизнес - они слились в единое целое. Никакое министерство, никакое ведомство не смогут пролоббировать интересы госпредприятия, если наталкиваются на интересы олигархов. Фактически ядерная энергетика в Украине на сегодня выступает в качестве дойной коровы.

- Выходит, что только при условии приватизации «Энергоатома» интересы атомщиков начнут лоббировать?

- Сейчас это - не реально, потому что данная отрасль требует особого внимания к безопасности. Ни один из наших олигархов не компетентен в этом вопросе. Он не может обеспечить необходимый уровень безопасности атомных станций.

- Как же выйти «Энергоатому» из сложившейся ситуации? С чего отдавать многомиллионные кредиты на повышение безопасности энергоблоков, которые он уже взял?

- Компании не с чего отдавать. Естественно, что все будет погашаться из государственного бюджета. Пример тому «Нафтогаз Украины». В условиях олигархической экономики других вариантов не существует.

Это происходит, когда финансовые потоки приватизируются частными собственниками, обслуживаемые чиновниками. Вывод следующий: пока не изменятся подходы к социально-экономической политике, пока вообще не поменяется социально-экономическая модель, энергетическая отрасль и дальше продолжит стагнировать.

- В ближайшие 2 года заканчивается проектный срок эксплуатации сразу трех атомных энергоблоков. Какова вероятность того, что в сложившейся ситуации они будут остановлены?

- Все зависит от регулятора. Он не допустит продления эксплуатации этих блоков, если не будут выполнены соответствующие мероприятия по обеспечению надежности. Для этого необходимо привлечение серьезных инвестиций.

Как это сделать - серьезная проблема при нынешнем деловом климате, который имеет стойкую тенденцию к ухудшению. Скорее всего, будут задействованы средства государства, средства каких-то международных кредитов, госгарантии, потому что Украина сейчас не может себе позволить такую роскошь - отказаться от ядерных блоков. Это приведет к удорожанию электроэнергии и снижению надежности энергообеспечения страны в целом.

- Заимствования «Энергоатома» будут только нарастать?

- Конечно. Под государственные гарантии. Пока будет возможность их брать, пока будут давать, пока будет бюджет выдерживать и кредитный рейтинг Украины позволять. В условиях олигархической экономики это - единственный способ привлечь инвестиции в ядерный комплекс. При действующей тарифной политике в атомной отрасли, вряд ли предприятия могут самостоятельно проинвестировать мероприятия по продлению срока эксплуатации.

- До сих пор не решен вопрос строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Как Вы считаете, нужно ли оно Украине?

- Скорее всего, да, чем нет. Потому что такие большие страны, которые имеют ядерную генерацию как Украина, должны иметь ядерные хранилища. Дорого вывозить отработанное ядерное топливо в другие страны. В соответствии с договоренностями рано или поздно Украина будет вынуждена вывезти его из России и затем где-то хранить. Кроме того, с каждым годом возрастает сумма, которую Украина тратит на вывоз ядерного отработанного топлива. Данные вопросы надо решать, в первую очередь, с учетом экологической составляющей. Должна быть обеспечена экологическая безопасность для граждан, для окружающей среды на многие годы, иначе быть не должно.

- В стране существует еще одна опасная тенденция: растет задолженность за электроэнергию водоканалов и шахт, а также населения перед предприятиями-производителями энергии. Чем это грозит в целом энергосистеме Украины?

- Это может грозить недофинансированием инвестиционных программ в энергетике, увеличением задолженности перед госбюджетом, в перспективе увеличением уровня «тенизации» экономических процессов в отрасли. Кроме того, отсутствие необходимых капиталовложений может привести к тому, что отрасль не сможет обеспечивать потребителей электроэнергии по приемлемым тарифам. Это нанесет непоправимый ущерб всей экономике, поскольку снизится конкурентоспособность украинской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

- Что Вы подразумеваете под термином «тенизация»?

- Могут возобновиться схемы, которые были в 90-х годах: бартерные, вексельные и т.д.

На сегодня фактически та тарифная система, которая существует в отношении населения, в первую очередь, выгодна зажиточным слоям, поскольку они намного больше потребляют электроэнергии. Например, если люди с небольшим достатком потребляют около 100 кВт электроэнергии в месяц, то некоторые богатые - тысячи киловатт. Таким образом, государственный бюджет и электроэнергетика на 80% дотируют не бедных, а богатых.

- Почему же правительство не подымает тарифы?

- Причина общеизвестна: те, кто могут принять решение о повышении тарифа, сидят в правительстве и Верховной Раде. И они как богатые люди и имеющие в собственности много объектов прекрасно осознают, что повышение тарифа им не выгодно. Существует миф, что система защищает бедных. На самом деле - система помогает богатым.

В Европейском союзе существует специальная директива относительно решения социальной проблемы в энергетике, направленная на то, чтобы все платили рыночную цену за электроэнергию, а отдельные социально незащищенные слои получали соответствующие денежные дотации. Это - намного выгоднее, прозрачнее и не разбрасываются государственные деньги.

- Откуда финансируются дотации?

- Если брать электроэнергетику, то здесь главным спонсором выступает «Энергоатом». За его счет компенсируются заниженные тарифы для населения, а также удерживаются на высоком уровне тарифы для частной генерации.

- И последний, но тоже важный вопрос - какой вид генерации из действующих наносит наиболее сильный экологический вред?

- Скорее всего, угольная генерация. Потому что, к сожалению, на предприятиях этой отрасли редко где стоят эффективные очистительные системы. Нельзя сказать, что отрасль не имеет перспективы, но для этого нужны совсем другие подходы в сфере экологии. Необходимо применять технологии, которые позволили бы на порядки снизить выбросы парниковых газов.

Артем Белоусов (УНИАН)