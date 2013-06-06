Янукович предлагает довести объем газа из альтернативных источников до 10-15 млрд кубометров в год

Президент Украины предлагает рассмотреть возможность увеличения объемов газа, получаемого из альтернативных источников, до 10-15 млрд кубометров в год, а также предложить инвесторам проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) и проекта Nabucco West возможности транзита топлива через Украину и использования отечественных подземных хранилищ топлива.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, размещенном на сайте главы государства.

«Реализация наиболее перспективных вариантов диверсификации источников импорта газа может помочь Украине не только обеспечить альтернативные его поставки на уровне 10-15 млрд кубометров в год по консервативному сценарию, но и способствовать привлечению транзитных потоков газа для более полного использования существующего комплекса мощностей газотранспортной инфраструктуры», - отмечается в послании.

Кроме того, Азербайджан и Туркменистан должны в среднесрочной перспективе стать еще одним возможным источником диверсификации поставок топлива.

«В этой связи целесообразно предложить компаниям – инвесторам проектов Трансанатолийского газопровода (TANAP) и проекта Nabucco West транзит по территории Украины с использованием хранилищ газа в объеме до 10 млрд кубометров», - говорится в документе.

Также, по мнению главы государства, целесообразно вернуться в участию в проекте «Белый поток», как к альтернативному пути, в случае реализации проекта, поставок топлива из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

При этом Украина продолжает переговоры о реверсных поставках газа со Словакией, Венгрией и Румынией.