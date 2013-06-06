Янукович предлагает подготовить новые проекты по модернизации ГТС и повышению безопасности АЭС

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству подготовить с международными финансовыми организациями новые проекты по модернизации национальной газотранспортной системы и повышению безопасности атомных электростанций.

Об этом говорится в ежегодном послании Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

В документе также говорится, что средства международных кредиторов должны привлекаться на проекты улучшения теплоснабжения украинских городов, строительство высоковольтных электролиний, развитие государственной системы статистики.

Еще одним заданием правительству глава государства назвал привлечение кредитных средств и грантов в рамках участия Украины в Стратегии Евросоюза для Дунайского региона.

Для увеличения объемов привлечения средств на развитие национальной экономики Янукович дал задание Кабинету министров разработать и внедрить стратегию привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи и сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Президент также предложил поддержать те проекты в частном секторе экономики, которые имеют стратегическое значение для страны или ее отдельных регионов.

Янукович предложил рассматривать меморандум с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом (МВФ) – не как условия, на которых международные кредиторы готовы предоставить займы, а «как намерения Украины в отношении дальнейшей реализации политики социально-экономической модернизации».

В 2011 году МВФ заморозил кредиты Украины, когда правительство отодвинуло способные вызвать раздражение избирателей реформы, готовясь к парламентской кампании осени 2012 года.

В прошлом месяце министр финансов Украины Юрий Колобов заявил, что Украина надеется в ближайшее время подписать новое соглашение с МВФ о предоставлении кредита на сумму 15 млрд долларов.

Согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, одним из условий возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году.