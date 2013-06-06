ЕБРР удвоит финансирование программы альтернативной энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития намерен до конца года вдвое увеличить объем финансирования программы реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF) - до 140 млн евро с нынешних 70 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил старший менеджер департамента энергоэффективности ЕБРР Сергей Масличенко.

«На сегодня объем программы составляет 70 млн евро (50 млн евро – непосредственно ресурсы ЕБРР и 20 млн евро – ресурсы Фонда чистых технологий - УНИАН). Из этой суммы уже подписаны кредитные соглашения на 40 млн евро. Мы планируем до конца года увеличить объем финансирования вдвое», - сказал Масличенко.

При этом он сообщил, что Фонд чистых технологий уже утвердил увеличение своей части ресурсного обеспечения до 40 млн евро.

Масличенко также сказал, что ЕБРР рассматривает 5 проектов в альтернативной энергетике. «Из которых два - по биогазу, два - по биомассе, и один по малой гидроэнергетике», - сказал Масличенко. Он также уточнил, что шестой планируемый проект - по солнечной энергетике - остается под вопросом из-за необоснованной ставки зеленого тарифа на данный вид генерации. По мнению представителя ЕБРР, зеленый тариф на электроэнергию, вырабатываемую биогазовыми станциями, должен вырасти до 15-17 евроцентов с нынешнего показателя в 12 евроцентов.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл.) в рамках 318 проектов в Украине. Одним из крупнейших энергетических проектов банка в Украине является предоставление кредита объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».