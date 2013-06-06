Налоговые льготы энергетическим предприятиям следует упразднить – эксперт

Льгота по налогу на прибыль для предприятий топливно-энергетического комплекса в ее существующем виде не несет существенной пользы ни отрасли, ни стране в целом.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил директор центра общественно-экономических экспертиз «Ukraine XXI» Виктор Мельничук.

«Топливно-энергетический комплекс очень разношерстный. Разные его сегменты (электроэнергетика, угольная, нефтяная и газовая промышленность) имеют свою специфику. Некоторым из них, возможно, действительно не помешала бы господдержка. Но пока выходит так, что ее получают преимущественно те, кто объективно может обойтись и без фискальных преференций», - подчеркнул эксперт.

По его словам, если власть действительно хочет поддержать ТЭК и не причинить вреда госбюджету (в виде недополучения налоговых поступлений), в «льготном» вопросе следует использовать дифференцированный - «адресный» подход.

«Причем ключевой момент – обеспечить прозрачность процесса и адекватно мониторить эффективность использования льгот, чтобы исключить злоупотребления, с чем на сегодняшний день мы имеем большие проблемы», - обратил внимание руководитель «Ukraine XXI».

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов посредством разработки законопроекта инициировало упразднение ряда налоговых льгот – в том числе по налогу на прибыль – для ряда отраслей, включая ТЭК. Целесообразность такого шага налоговики объяснили недостаточной эффективностью предоставленных финансовых преференций.

5 июня 2013 года на брифинге в Кабинете министров министр доходов и сборов Украины Александр Клименко отметил, что любые новации, в том числе в части отмены каких-либо льгот, будут обсуждаться с ведущими участниками рынка в рамках работы созданного при Министерстве доходов и сборов Украины инвестиционного совета.