Правительство не собирается повышать тариф «Энергоатому» до осени

Правительство не планирует до осени пересматривать тариф на отпуск электроэнергии атомных электростанций, осознавая сложное финансовое состояние НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщает пресс-служба Атомпрофсоюза по итогу рабочей встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко и главы Атомпрофсоюза Валерия Матова в Кабинете министров 4 июня.

«Юрий Бойко согласился с несоответствием тарифной политики, однако, по его мнению, ситуация не может измениться, во всяком случае до осени», - говорится в сообщении.

«Правительство пока устоявшуюся схему ломать не будет. Много проблем, особенно в угольной отрасли, где коллективы без работы неделями», - цитирует пресс-служба слова Бойко.

Согласно сообщению, основной причиной является невостребованность электроэнергии в полном ее объеме, поскольку промышленность в упадке.

По той же причине и в атомной энергетике суммарно ежемесячно два энергоблока находятся в простое - в вынужденном ремонте.

«Есть более провальные области, и их нужно в первую очередь поддерживать», - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-премьера.

«Необходимые для НАЭК средства и в дальнейшем будут привлекаться за счет кредитов», - цитирует пресс-служба Бойко.

Как ранее сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как отмечают эксперты атомной отрасли, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В свою очередь эксперты атомной отрасли считают, что если тариф на атомную электроэнергию не будет увеличен, уже к концу 2015 года 3 из 15 энергоблоков украинских АЭС могут быть остановлены, что приведет к существенному удорожанию электроэнергии для всех групп потребителей и негативно скажется на всей экономике страны.

Напомним, что тариф на атомную электроэнергию в Украине составляет 21,5 копейки, и он в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

На 2012 год в своей инвестиционной программе «Энергоатом» заявил 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился к Министерству финансов Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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