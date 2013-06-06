Славянскую ТЭС реконструируют за 9,3 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблоков №6 и №7 Славянской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 9,329 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено правительственными распоряжением №377 и №378 от 5 июня т.г.

Согласно документу, на реконструкцию энергоблока №6 мощностью 660 МВт планирует направить 6,809 млрд грн, из которых на модернизацию оборудования пойдет 4,69 млрд грн, а сторительно-монтажные работы обойдутся в 0,785 млрд грн.

На реконструкцию седьмого энергоблока Кабмин запланировал выделить 2,52 млрд грн, из которых на строительно-монтажные работы приходится 0,609 млрд грн, а на модернизацию оборудования - 1,379 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблока №12 Старобешевской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 719,971 млн грн.

В конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.