Цены на нефть растут на фоне ожидания увеличения спроса

На мировых торгах в пятницу, 7 июня, цены на нефть продолжают расти на фоне ожидания инесторов повышения спроса на сырье в связи с сокращением запасов в США.

Между тем, некоторые аналитики связывают удорожание нефти с сезонными факторами.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,69% - до 103,76 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 1,2% - до 94,88 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики не ожидают существенного повышения спроса на нефть в Европе, по крайней мере, до конца текущего года. Экономические условия указывают на то, что региону потребуется время на восстановление спроса.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать опубликованную 5 июня статистику по коммерческим запасам нефти на оптовых складах США, крупнейшего потребителя "черного золота". Как сообщило Минэнерго страны, показатель уменьшился на 6,3 миллиона баррелей - до 391,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики предполагали сокращение лишь на 800 тысяч баррелей.