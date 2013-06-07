EastCoal возобновила работу на шахте им. Менжинского

Угледобывающая канадская компания EastCoal, заявившая ранее об отказе от своего ключевого актива - шахты им. Менжинского в связи с падением вдвое цен на уголь, приняла решение о возобновлении ее работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«6 июня 2013 года на предприятии началась добыча угля в новой Центральной лаве», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2013 года Eastcoal сообщила, что совет директоров компании постановил, что в отношении ООО «Интер-инвест уголь», основным активом которого является шахта им. Менжинского, должен быть применен режим распоряжения имуществом (санация).

Компания пояснила, что данное решение принято после того, как три месяца интенсивной работы по привлечению финансов для рекапитализации деятельности «Интер-инвест угля» не привели к успеху.

4 июня компания EastCoal заявила о намерении привлечь 4,93 млн фунтов за счет частного размещения обыкновенных акций.

5 июня EastCoal приняла решение о возобновлении работ на шахте «Вертикальная» (Луганская обл.), которые были приостановлены в первом квартале 2013 года из-за проблем с финансированием.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.