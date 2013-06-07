Всемирный банк выделяет Беларуси дополнительно 90 млн долл. на энергоэффективность

Минск. Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил 6 июня заем для Беларуси в размере 90 млн долл. для дополнительного финансирования проекта по повышению энергоэффективности в республике.

Об этом УНИАН сообщили в белорусском представительстве Всемирного банка.

В рамках этого проекта ВБ в партнерстве со страной ведет работу по повышению энергоэффективности и решению проблем, связанных с изменением климата.

«Главным результатом проекта будет сокращение энергоемкости производства тепловой и электрической энергии, бенефициарами которого станут 120 тыс. человек. Кроме того, повышение энергоэффективности будет содействовать смягчению эффекта возможного повышения энергетических тарифов для бытовых потребителей в будущем, а также приведет к сокращению выбросов парниковых газов на предприятиях теплоснабжения», - отметил руководитель проектной группы Всемирного банка Пекка Салминен.

Как отметили в белорусском представительстве ВБ, дополнительный заем обеспечит финансирование большего количества мероприятий по повышению энергоэффективности при выработке тепловой и электрической энергии, аналогичных тем, которые реализуются за счет первоначального займа в размере 125 млн долл., одобренного в 2009 году. Новым займом планируется профинансировать преобразование двух действующих ТЭЦ в Гомеле и Могилеве, в настоящее время оснащенных старыми паровыми котлами на газовом топливе, в газотурбинные электростанции комбинированного цикла.

Справка УНИАН. В рамках первоначального займа и дополнительного финансирования ведется установка современных газовых турбин и газопоршневых двигателей для ввода около 145 МВт дополнительной электрической мощности. Эффективность производства тепла и электроэнергии на модернизируемых объектах возрастет примерно на 15-30%, а ежегодное сокращение выбросов углекислого газа, согласно предварительным расчетам, составит примерно 250 тыс. тонн в год.

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