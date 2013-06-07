Суд утвердил мировое соглашение между Украиной и Vanco

Печерский районный суд Киева утвердил мировое соглашение между компанией Vanco, владеющей лицензией на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, и государством Украина, которое было достигнуто в конце 2012 года в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Признать в Украине окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 декабря 2012 г. в деле V (91/2008) между компанией «Vanco Prykerchenska Ltd» и государством Украина», - говорится в документе.

Данное решение было принято судом 6 июня 2013 года.

«Мы удовлетворены решением украинского суда, который признал мировое соглашение, утвержденное 28 декабря 2012 года Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. Это логичный этап по имплементации решения международного суда. Мы надеемся, что завершение всех юридических процедур в скором времени позволит разблокировать реализацию проекта по исследованию запасов углеводородов на Прикерченском шельфе Черного моря», - говорится в заявлении президента компании «Vanco Prykerchenska Ltd» Джима Бауна.

Как сообщал УНИАН,украинский частный энергетический холдинг ДТЭК, получивший в начале 2013 года контроль над компанией Vanco, которая является стопроцентным собственником Vanco Prykerchenska Ltd, планирует привлечь крупную мировую компанию для поиска углеводородов на шельфе Черного моря после того, как суд признает решение стокгольмского арбитража действительным на территории Украины.

В феврале 2013 года Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, с компанией Vanco.

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.