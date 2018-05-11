Вынужденная смена стратегии "Газпрома" – шанс для Украины
«Газпром» из-за снижения спроса на российское топливо в ЕС вынужден идти на существенные уступки перед европейскими потребителями. А это означает, что сейчас для Украины наиболее подходящий момент для газовых переговоров с Россией - позиции Москвы несколько ослабли. Европейский контекст дает дополнительный козырь Украине, потеря которого чревата возобновлением жесткой зависимости от импорта российских энергоресурсов.
Продолжающееся длительное время падение позиций «Газпрома» на европейском рынке заставляет компанию идти на снижение цен на газ. Изменение маркетинговой стратегии является попыткой переломить ситуацию - остановить тенденцию сокращения спроса на российское «голубое топливо» в Европе.
Вынужденная ценовая гибкость газового монополиста остановилась на уровне 5-10% в 2013 году, о чем заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. По его словам, цена в нынешнем году составит 370-380 долл. за тыс. куб. м, вместо запланированных 402 долларов. При этом «Газпром» планирует поставить в страны ЕС около 151 млрд куб. м газа.
Руководство «Газпрома» настроено оптимистически, утверждая, что к 2020 году Европа будет нуждаться в дополнительных 80 млрд куб. м газа. Вот только гарантий в отношении импорта этого газа из России никто в ЕС не дает, демонстрируя большее доверие поставщикам из Норвегии и Катара. К тому же, начиная с 2015 года, в Европе ожидают появление сжиженного газа (СПГ) из Канады и США, что еще больше обострит конкуренцию.
Попытки руководства «Газпрома» объяснить строительство «Южного потока» и новых веток «Северного потока» возрастающим европейским спросом выглядят неубедительно, поскольку сейчас две ветки того же «Северного потока» загружены лишь наполовину, а украинский транзитный маршрут недозагружен, как минимум, на 30 млрд куб. м.
Не исключено, что на решение «Газпрома» подкорректировать европейскую стратегию повлияло и снижение собственной добычи газа, к примеру, на Бованенковском месторождении – основном источнике сырья для «Северного потока».
Еще одним фактором давления на «Газпром» является возросшая конкуренция со стороны «Роснефти» и «НОВАТЭКа», которые уже запустили процесс пересмотра монопольного права «Газпрома» на газовый экспорт. Не исключено, что первым шагом к демонополизации газового рынка России станет разрешение на экспорт СПГ для других компаний, а это даст возможность привлечь значительные иностранные инвестиции в газовый сегмент энергетики.
Подтверждением курса на изменение газовой стратегии «Газпрома» относительно Европы служит и анонсирование проекта строительства второго завода по сжижению газа. Планируется, что это предприятие будет ориентировано преимущественно на рынки стран Западной Европы. Рассматриваются разные варианты его размещения – от Балтийского региона до Ямала. Похоже, Кремль решился на новые инициативы для восстановления утраченных в ЕС газовых позиций.
Новый расчет стратегов «Газпрома» сделан на малотоннажный СПГ и использование жидкого газа в качестве моторного топлива. Российская монополия пытается сыграть на новом мировом тренде газификации транспорта. Например, «Газпром» оценивает потенциал европейского газомоторного топлива к 2030 году на уровне 45 млрд куб. м, включая 15 млрд куб. м в виде СПГ. По предварительным оценкам, новый СПГ-проект обойдется в 3-5 млрд долл. инвестиций, а производственная мощность будет на уровне до 10 млн тонн СПГ в год. В то же время, многие эксперты отмечают, что логичней было бы строить новый российский завод поближе к быстрорастущим азиатским рынкам, снижая расходы на логистику.
Еще одним элементом новой стратегии «Газпрома» станет отказ от принципа «бери или плати» в контрактах с европейскими потребителями. На внутреннем рынке «Газпром» уже начал вводить такую практику, что может означать скорое ее распространение и на внешние контракты.
Таким образом, нынешние предложения «Газпрома» относительно газовых скидок на уровне 5-10% - лишь первый шаг к дальнейшему ценовому дисконту, который может быть значительно больше заявленных параметров. Удержать европейских потребителей российского газа от перехода на более выгодные условия других поставщиков сможет только долгосрочная гибкая ценовая политика, а не разовые скидки.
Характерно, что для Украины «Газпром» не планирует снижение цены, несмотря на изменения условий контрактов с европейскими партнерами. Такая позиция в очередной раз демонстрирует, что в основе украинско-российских газовых отношений лежит исключительно политика. Москва требует от Киева именно политических уступок для изменения «газовых» условий. В то же время, Украине следует действовать максимально прагматично, переводя отношения в сугубо экономическую плоскость. Резкое снижение потребления российского газа и запуск диверсификации путем поставок топлива из стран ЕС – действенные аргументы в газовых переговорах с Кремлем. Возможные судовые процессы также следует иметь в виду как потенциальный инструмент для форс-мажорного изменения контрактов.
В любом случае, «Газпром» вынужден идти на существенное изменение своей газовой стратегии в Европе. А это означает, что сейчас наиболее подходящий момент для переговоров с Россией на предмет изменения газовых контрактов - позиции Москвы несколько ослабли. Нынешний европейский контекст дает дополнительный козырь Украине, потеря которого чревата возобновлением жесткой зависимости от импорта российских энергоресурсов.
Роман Рукомеда