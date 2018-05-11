Вынужденная смена стратегии "Газпрома" – шанс для Украины

Продолжающееся длительное время падение позиций «Газпрома» на европейском рынке заставляет компанию идти на снижение цен на газ. Изменение маркетинговой стратегии является попыткой переломить ситуацию - остановить тенденцию сокращения спроса на российское «голубое топливо» в Европе.

Вынужденная ценовая гибкость газового монополиста остановилась на уровне 5-10% в 2013 году, о чем заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. По его словам, цена в нынешнем году составит 370-380 долл. за тыс. куб. м, вместо запланированных 402 долларов. При этом «Газпром» планирует поставить в страны ЕС около 151 млрд куб. м газа.

Руководство «Газпрома» настроено оптимистически, утверждая, что к 2020 году Европа будет нуждаться в дополнительных 80 млрд куб. м газа. Вот только гарантий в отношении импорта этого газа из России никто в ЕС не дает, демонстрируя большее доверие поставщикам из Норвегии и Катара. К тому же, начиная с 2015 года, в Европе ожидают появление сжиженного газа (СПГ) из Канады и США, что еще больше обострит конкуренцию.

Попытки руководства «Газпрома» объяснить строительство «Южного потока» и новых веток «Северного потока» возрастающим европейским спросом выглядят неубедительно, поскольку сейчас две ветки того же «Северного потока» загружены лишь наполовину, а украинский транзитный маршрут недозагружен, как минимум, на 30 млрд куб. м.

Не исключено, что на решение «Газпрома» подкорректировать европейскую стратегию повлияло и снижение собственной добычи газа, к примеру, на Бованенковском месторождении – основном источнике сырья для «Северного потока».

Еще одним фактором давления на «Газпром» является возросшая конкуренция со стороны «Роснефти» и «НОВАТЭКа», которые уже запустили процесс пересмотра монопольного права «Газпрома» на газовый экспорт. Не исключено, что первым шагом к демонополизации газового рынка России станет разрешение на экспорт СПГ для других компаний, а это даст возможность привлечь значительные иностранные инвестиции в газовый сегмент энергетики.

Подтверждением курса на изменение газовой стратегии «Газпрома» относительно Европы служит и анонсирование проекта строительства второго завода по сжижению газа. Планируется, что это предприятие будет ориентировано преимущественно на рынки стран Западной Европы. Рассматриваются разные варианты его размещения – от Балтийского региона до Ямала. Похоже, Кремль решился на новые инициативы для восстановления утраченных в ЕС газовых позиций.

Новый расчет стратегов «Газпрома» сделан на малотоннажный СПГ и использование жидкого газа в качестве моторного топлива. Российская монополия пытается сыграть на новом мировом тренде газификации транспорта. Например, «Газпром» оценивает потенциал европейского газомоторного топлива к 2030 году на уровне 45 млрд куб. м, включая 15 млрд куб. м в виде СПГ. По предварительным оценкам, новый СПГ-проект обойдется в 3-5 млрд долл. инвестиций, а производственная мощность будет на уровне до 10 млн тонн СПГ в год. В то же время, многие эксперты отмечают, что логичней было бы строить новый российский завод поближе к быстрорастущим азиатским рынкам, снижая расходы на логистику.

Еще одним элементом новой стратегии «Газпрома» станет отказ от принципа «бери или плати» в контрактах с европейскими потребителями. На внутреннем рынке «Газпром» уже начал вводить такую практику, что может означать скорое ее распространение и на внешние контракты.

Таким образом, нынешние предложения «Газпрома» относительно газовых скидок на уровне 5-10% - лишь первый шаг к дальнейшему ценовому дисконту, который может быть значительно больше заявленных параметров. Удержать европейских потребителей российского газа от перехода на более выгодные условия других поставщиков сможет только долгосрочная гибкая ценовая политика, а не разовые скидки.

Характерно, что для Украины «Газпром» не планирует снижение цены, несмотря на изменения условий контрактов с европейскими партнерами. Такая позиция в очередной раз демонстрирует, что в основе украинско-российских газовых отношений лежит исключительно политика. Москва требует от Киева именно политических уступок для изменения «газовых» условий. В то же время, Украине следует действовать максимально прагматично, переводя отношения в сугубо экономическую плоскость. Резкое снижение потребления российского газа и запуск диверсификации путем поставок топлива из стран ЕС – действенные аргументы в газовых переговорах с Кремлем. Возможные судовые процессы также следует иметь в виду как потенциальный инструмент для форс-мажорного изменения контрактов.

В любом случае, «Газпром» вынужден идти на существенное изменение своей газовой стратегии в Европе. А это означает, что сейчас наиболее подходящий момент для переговоров с Россией на предмет изменения газовых контрактов - позиции Москвы несколько ослабли. Нынешний европейский контекст дает дополнительный козырь Украине, потеря которого чревата возобновлением жесткой зависимости от импорта российских энергоресурсов.

Роман Рукомеда