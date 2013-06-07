Россия планирует в ноябре определиться со строительством газопровода «Ямал-Европа-2»

Минск. Окончательно вопрос о строительстве второй ветки газопровода «Ямал-Европа» будет решен в ноябре 2013 года, а пока проводится подготовка ТЭО и бизнес-плана проекта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

«Пока польская сторона подтвердила свое желание иметь на долгий период 15 млрд кубометров газа. Окончательно все эти вопросы разрулятся в ноябре», - сообщил Суриков.

«Сейчас делаются ТЭО и бизнес-план проекта, который скажет, что сколько стоит. Тогда будет принято окончательное решение, и тогда пойдут консультации с белорусской стороной как с транзитной стороной – предметные, с цифрами, налогами, сколько стоит земля. Это будет в ноябре», - сказал посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ямальский вариант «Газпрома»: труб много, толку - мало

Напомним, 19 апреля 2013 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает вопрос строительства газопровода «Ямал-Европа-2».

Справка УНИАН. 3 апреля т.г. президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, которые привели к отставке министра госимущества Польши Николая Будзановского.