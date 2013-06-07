ВЕТЭК намерен увеличить сеть АЗС более чем в 6 раз

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК), контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, намерена увеличить сеть автозаправочных станций более чем в 6 раз - до 1 тыс., сообщает пресс-служба компании.

«Розничные активы компании будут увеличиваться. Основная задача - максимально полно покрыть собственное производство розницей. И только в разрезе Одесского НПЗ эта потребность составляет более 1000 заправок», - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора ВЕТЭК Евгения Калинина.

В сообщении отмечается, что компания также проявляет интерес к нефтедобыче и стремится построить вертикально-интегрированный холдинг.

На данный момент ВЕТЭК эксплуатирует в Украине около 150 АЗС, не объединенных под единым брендом.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформляет через кипрскую компанию Empson, которая заплатит за 99,58% акций завода 490,742 млн грн.

Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.