"Газпром" считает, что в неполной загрузке "Северного потока" виноват Евросоюз

Законы Евросоюза не позволяют Газпрому в полной мере пользоваться газопроводом Северный поток, сказал заместитель председателя правления российской газовой монополии Александр Медведев.

По его мнению, сообщает Reuters, Газпрому требуется неограниченный доступ к газопроводу Opal, соединяющему конечную точку Северного потока на балтийском побережье Германии с Чехией. Действующий в ЕС так называемый третий энергетический пакет запрещает крупным газовым компаниям контролировать газотранспортные системы.

"В результате Северный поток заполнен лишь наполовину, а зимой нам пришлось использовать газ из хранилищ, чтобы он поступил к нашим покупателям", - пожаловался Медведев журналистам вечером в четверг.

В начале недели глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что РФ рассчитывает в июне договориться о получении Газпромом полного доступа к газопроводу Opal, в то время как сейчас российская монополия может пользоваться лишь половиной его мощностей. Такое соглашение потребует исключения Opal из третьего энергопакета.

"Мы надеемся, что разум и логика возобладают, потому что газопроводы не должны простаивать. Это также создает прецедент для Южного потока", - сказал Медведев о газопроводе на Черном море, строительство которого должно быть завершено к 2015 году.

Однако то, что никто, кроме Газпрома, не пользуется газопроводом Opal, говорит о том, что неполная загрузка Северного потока может быть вызвана другими причинами: избытком предложения на газовом рынке, конкуренцией со стороны других стран-поставщиков и стремлением покупателей снизить закупочные цены.

Медведев признал, что рост использования возобновляемых источников энергии и популярности газораспределительных центров, торгующих по ценам спотового рынка, снизили значение Северного потока. "Но наша продукция все еще пользуется спросом", - сказал он.

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