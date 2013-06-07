Беларусь и Россия должны согласовать топливный баланс до 15 июня

Минск. Решение по топливному балансу между Беларусью и Россией должно быть принято до 15 июня, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопросы журналистов.

«Заявка белорусской стороны была учтена и в первом, и во втором кварталах, исходя из годового объема 23 млн тонн (нефти), который запрашивает Беларусь. До 15 июня стороны должны рассмотреть или полугодовой, или опять квартальный баланс – мне пока сложно сказать, какой именно будет принят», - подчеркнул Суриков.

При этом он выразил надежду, что интересы белорусской стороны, как и ранее, будут учтены.

«Особых напряжений на нефтяных рынках нет, поэтому, думаю, вопрос в июне решится в пользу белорусской стороны, а какой будет баланс – квартальный или полугодовой, сложно сказать», - отметил Суриков.

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь выражала желание согласовать объем поставок нефти до конца 2013 года. В предыдущие годы Беларусь и Россия согласовывали топливный баланс на год.

Однако в 2013 году практика была изменена, и объемы поставок российской нефти в Беларусь согласовываются поквартально. Переход к поквартальному режиму согласования топливного баланса эксперты связывают с последствиями «растворительного» бизнеса, которым занималась Беларусь в 2012 году.

Напомним, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Беларусь могла экспортировать нефтепродукты под видом разбавителей и растворителей для ухода от уплаты экспортных пошлин в бюджет РФ.