«Роснефть» запретила ТНК-ВР продавать нефть заводу «Газпрома»

ТНК-ВР по решению своего нового основного акционера - "Роснефти" - прекратила поставки нефти на Омский НПЗ "Газпром нефти", сообщил на пресс-конференции замглавы "Газпром нефти" по переработке, логистике и сбыту Анатолий Чернер, сообщает РИА «Новости».

В рамках сотрудничества с ТНК-ВР по схемам замещения нефти "Газпром нефть" покупала у нее 200 тысяч тонн легкой нефти в месяц для переработки на своем Омском НПЗ. По словам Чернера, "Роснефть" приняла решение прекратить контракт, действовавший до конца 2013 года. При этом он выразил надежду, что сотрудничество в этом направлении возобновится. "Контракт был до конца текущего года, сегодня он не действует, но тем не менее, мы считаем, что дальнейшие переговоры будут продолжены. Мы считаем, что вариант купли-продажи интересен как нам, так и "Роснефти", - отметил он.

По словам Чернера, освободившиеся объемы нефти "Роснефть" перенаправила на экспорт. "Сегодня та нефть, которая предполагалась к покупке, она поставлена "Роснефтью" на экспорт, появилась танкерными партиями на Усть-Луге и в Приморске", - сказал он.

Чернер сообщил, что эта ситуация не повлияла на загрузку Омского НПЗ, выпавшие объемы "Газпром нефть" сняла с экспортного направления. "Это никак не повлияло на объемы омского завода. Больших проблем у нас это не вызвало. Они, естественно, были сняты с экспорта, но цель нашей покупки - не заполнение экспорта, а улучшение корзины нефти, которая перерабатывается наших заводах", - отметил Чернер, добавив, что обе компании "потеряли доходность от такой операции".