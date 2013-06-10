Нефть дорожает на фоне данных из Китая

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне статистики по импорту сырья в Китай за прошлый месяц и безработице в США, сообщает Прайм.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 07.55 мск выросла на 0,14% - до 104,73 долл. за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,16% - до 96,18 доллара за баррель.

По данным таможенного ведомства КНР, в мае страна импортировала 5,64 млн баррелей нефти в день, что является максимальным показателем с начала года и на 0,4% превышает апрельский уровень.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости из США, где в пятницу были опубликованы сведения по безработице за май. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 175 тыс. оказалось больше ожидаемого аналитиками (163 тыс.).