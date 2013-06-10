Азербайджан к 2020 году намерен нарастить добычу газа до 54 млрд кубов в год

Азербайджан к 2020 году будет добывать 54 миллиарда кубических метров газа в год, заявил замглавы Минпромэнерго страны Натиг Аббасов в ходе встречи с президентом Национальной газовой компании Ирана Джавадом Овджи.

Добыча газа в Азербайджане в 2012 году выросла на 3,9% - до 26,766 миллиарда кубометров. За январь-апрель 2013 года в стране было добыто 5,9 миллиарда кубических метров товарного природного газа - на 1,7% меньше показателя за аналогичный период 2012 года, передает РИА "Новости".

Аббасов, слова которого приводит официальный сайт ведомства, отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,2 триллиона кубических метров.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пригласил Азербайджан к участию в проекте «LNG-терминал».

Кроме этого, среди возможных совместных украинско-азербайджанских проектов рассматривается использование газотранспортной системы Украины в поставках азербайджанского газа в Европу через Трансанатолийский газопровод, а также поставки труб украинского производства для реализации проекта TANAP.