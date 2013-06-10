ЕС усилил требования к экобезопасности при добыче нефти и газа на шельфе морей

Брюссель. Совет ЕС усилил требования к обеспечению экологической безопасности при добыче нефти и газа на шельфе морей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики в Люксембурге.

Новая Директива, в частности, предусматривает, что перед получением лицензий на добычу нефти и газа на морском шельфе, компании-претенденты должны представить отчеты обо всех крупных возможных авариях во время буровых работ, доказательства своей способности исправить причиненный вред, а также доказательства адекватной финансовой безопасности для покрытия возможных убытков во время инцидентов.

Директива также предусматривает, что добывающие компании должны создавать внутренние планы действий на случай чрезвычайных ситуаций с полным описанием ресурсов и оборудования, которое может быть привлечено, а также конкретных действий работников.

При этом похожие планы должны разрабатывать и страны - члены ЕС. В таких планах, в частности, должны быть расписаны вопросы координации действий спасательных служб добывающих компаний и правительственных спасательных служб и органов власти.

Новая Директива вступит в силу через 20 дней после обнародования в Официальном журнале ЕС.