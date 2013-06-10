Литва считает "Газпром" угрозой для своей безопасности – польские СМИ

Варшава. Крупнейшая газовая компания в мире российский "Газпром", которая является монопольным поставщиком газа в Литву, создает угрозы для энергетической независимости страны.

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на рапорт литовских спецслужб.

"Особенную угрозу для энергетической безопасности Литвы создает зависимость от монопольного поставщика газа - российского "Газпрома" и продиктованных им цен и условий поставок газа", - цитирует рапорт администрации госбезопасности Литвы польская газета.

В статье отмечено, что реализуемые литовскими властями реформы в энергетическом секторе не уменьшают угрозы от "Газпрома", который принимает контрмеры, не позволяющие стране снизить свою зависимость.

"Манипулируя ценами энергии и переговорными пакетами, Россия старается как можно дольше удержать Литву и другие страны в зависимости от своих источников энергии. Очень правдоподобно, что в ближайшее время Россия и далее будет предпринимать меры для того, чтобы не допустить появления альтернативных поставщиков", - цитирует Gazeta Wyborcza рапорт спецслужб Литвы.

Газета отметила, что Литва строит терминал для приема сжиженного газа, а также новую атомную электростанцию, благодаря которым хочет снизить энергетическую зависимость от РФ.

GW также приводит выдержки из еще одного рапорта Министерства обороны Литвы, в котором отмечается, что Россия "считает энергетическую независимость других стран угрозой для своей безопасности".

"Ситуацию усложняет то, что российское руководство считает энергетику одним из главных инструментов политического влияния в Центральной и Восточной Европе, и поэтому очень остро реагирует на любые попытки государств этого региона повысить энергетическую независимость", - цитирует газета рапорт Минобороны Литвы.

GW отмечает, что, по словам экспертов ведомства, половину доходов бюджета Российской Федерации составляют поступления от продажи нефти и газа, и именно от этих средств зависит финансирование российской армии, расходы на которую за последние 30 лет увеличились втрое.

Согласно статье, литовская контрразведка также отметила, что в стране активнее всего работают сотрудники спецслужб России и Беларуси, сообщив об обнаружении в ряде госструктур, частных фирм и лиц специальную программу, которая собирала личные данные сотрудников.

Как сообщал УНИАН, украинские власти также пытаются снизить энергетическую зависимость от Российской федерации, которая остается крупнейшим поставщиком газа в страну.

Среди реализуемых Украиной проектов - строительство LNG терминала, добыча сланцевого газа, и покупка топлива из Западной Европы с использованием реверсных схем.