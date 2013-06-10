Канадская EastCoal привлекла 7,7 млн долл. в результате размещения акций

Канадская угледобывающая компания EastCoal, которая заявила об отказе от аренды шахты им. Менжинского (Луганская обл.) в связи с падением вдвое цен на уголь, привлекла на развитие 7,7 млн долларов в результате частного размещения и продажи акций, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Компания EastCoal Inc. (Канада) завершила частное размещение ценных бумаг в количестве 351,9 млн обыкновенных акций по цене 0,02 долл. за акцию. Кроме того, была проведена дополнительная подписка на обыкновенные акции в количестве 33,1 млн шт. по цене 0,02 долл. за акцию», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, вырученные от продажи акций средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компании и погашения существующих задолженностей, в первую очередь по заработной плате сотрудникам компании.

Как сообщал УНИАН, в начале июня компания EastCoal приняла решение о возобновлении работ на шахте «Вертикальная» (Луганская обл.), которые были приостановлены в первом квартале 2013 года из-за проблем с финансированием.

В январе-марте 2013 года компания получила чистый убыток в размере 18,054 млн долл., в то время как аналогичный период прошлого года закончила с убытком в 0,265 млн долл. 24 мая 2013 года компания EastCoal заявила о намерении отказаться от аренды шахты им. Менжинского, на которой ранее сократила 250 горняков в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля. Комиссия профильного министерства должна к 15 июля представить свои выводы, которые лягут в основу последующего решения судьбы шахты Менжинского. В марте 2013 года канадская угледобывающая компания EastCoal заявила о том, что сокращает 150 горняков шахты «Вертикальная» (г. Свердловск, Луганская обл.) и 250 горняков шахты «Мария-Глубокая» (она же шахта им. Менжинского, г. Первомайск, Луганская обл.) в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля. Компания была вынуждена принять данное решение в связи со сложившейся ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля. В начале 2012 года цена на коксующийся уголь составляла в среднем 1600 грн за тонну, а к марту 2013 года она снизилась почти в 2 раза - до 900 грн за тонну. В конце декабря 2012 года компании EastCoal удалось привлечь 9,5 млн фунтов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля. Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине. В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.