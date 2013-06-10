Средняя цена импортного газа для Украины в мае сократилась на 2,3%

Средняя цена газа, который Украины импортировала в мае (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 405,74 долл. за тысячу кубических метров с 415,12 долл. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте министерства.

«Фактическая цена реализации для газа природного (средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая установилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в мае 2013 года) составляет 405,74 долл. за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН,средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл. Украина в январе-апреле 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,156 млрд долл.