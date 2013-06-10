"Газпром" отказался от борьбы за греческую DEPA и ее приватизация провалилась

"Газпром" решил не подавать заявку на участие в приватизации греческой DEPA из-за отсутствия гарантий, что финансовое состояние компании не ухудшится, заявил журналистам официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов, сообщает РИА «Новости».

"Газпром" принял решение не подавать заявку на участие в приватизации компании DEPA. Мы не получили достаточных гарантий, что финансовое положение компании DEPA не ухудшится к моменту завершения сделки", - сказал он, отметив, что процедуры согласования и оформления покупки DEPA после подведения итогов тендера могут занять около года.

"Уже сейчас компания испытывает серьезные проблемы с неплатежами потребителей, ей предстоит реструктуризация по выделению подразделения DESFA, участникам тендера не предоставлены гарантии неухудшения режима государственного регулирования DEPA. Все это создает значительные риски, влияющие на стоимость компании, а цену сделки предлагается зафиксировать уже сейчас, без учета этих факторов. В связи с этим было принято решение заявку на DEPA не подавать", - добавил Куприянов.

Ранее компания "Негуснефть" группы "Синтез" не стала подавать заявку на покупку оператора газотранспортной системы DESFA. Единственное предложение по DESFA поступило от азербайджанской SOCAR (ГНКАР), которая надеется через Трансадриатический трубопровод поставлять свои газовые ресурсы на европейский рынок.

Из-за несостоявшейся продажи газовой компании в греческой программе приватизации образовалась "дыра" почти в миллиард евро, и правительство должно либо корректировать программу, либо искать средства на покрытие выпадающих доходов. Греция, по согласованию с кредиторами из ЕС и МВФ, планировала продать весь госпакет акций DEPA (65%), остальные 35% должна была продать Hellenic Petroleum. Кроме того, государство продает "дочку" DEPA - оператора газотранспортной системы DESFA, в котором оно намерено оставить себе 34%. По условиям тендера, DEPA и DESFA могут быть проданы вместе или по отдельности.

Заместитель министра энергетики Греции Макис Папагеоргиу на брифинге в понедельник заявил, что конкурс по продаже DEPA будет проведен повторно.

"Мы верим, что следующий этап будет проходить в более благоприятных условиях для более широкого участия (компаний - ред.), поскольку нет угрозы выхода Греции из еврозоны", - сказал замминистра, слова которого цитирует сайт деловой информации Capital.gr.

При этом "Газпром" в случае желания сможет принять участие в новом конкурсе по продаже DEPA, сообщил замминистра. По словам Папагеоргиу, у правительства была информация, что, в конечном счете, "Газпром" не будет участвовать в конкурсе на DEPA.

"У нас не было обращения от "Газпрома" с оспариванием условий конкурса. Наоборот, "Синтез" сообщил нам сегодня утром, что он не будет участвовать в конкурсе на DESFA", - сказал замминистра.

Справка. Холдинг DEPA занимается оптовой продажей и поставкой природного газа крупным клиентам, а через DESFA владеет национальной сетью транспортировки газа и регазификационными терминалами. Кроме того, DEPA имеет 51% в компаниях по розничной продаже и поставкам газа мелкому и среднему бизнесу и частным клиентам. DEPA участвует в российско-итальянском газопроводе "Южный поток", газопроводах Греция-Болгария и Греция-Италия. DESFA - эксклюзивный оператор греческой газотранспортной системы. В прошлом году компания, по ее данным, получила доход в 112 миллионов евро до вычета налогов.