На угольных предприятиях за 5 месяцев уровень смертельного травматизма снизился на 27%

На угольных предприятиях Украины за 5 месяцев 2013 года уровень смертельного травматизма сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43 погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на данные постоянно действующей комиссии Минэнергоугля по охране труда и промышленной безопасности, которые прозвучали в Донецке в ходе заседания данной комиссии.

Так, с января по май 2013 г. на угольных предприятиях страны всего было травмировано 1246 работников, из них смертельно - 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество травмированных уменьшилось на 20%, погибших - на 27%.

При этом в проведенном отраслевым министерством анализе отмечается, что причиной 80% смертельных случаев стали организационные моменты - так называемый человеческий фактор.

Постоянно действующая комиссия МЭУП согласовала меры, направленные на улучшение уровня охраны труда и промышленной безопасности в угольной отрасли, приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей предприятий, где зафиксирован низкий уровень охраны труда и промышленной безопасности, а также допущен рост случаев смертельного травматизма.

Справка УНИАН. За первые 3 месяца 2013 года на угольных предприятиях страны всех форм собственности было травмировано 777 работников, из них 24 смертельно. По сравнению с I кварталом прошлого года количество травмированных уменьшилось на 20% (195 случаев), а погибших на 43% (18 случаев).