Нефть дешевеет на фоне слабых статданных из Китая

На мировых торгах во вторник, 11 июня, цены на нефть снижаются на фоне негативных статданных из Китая.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,61 доллара - до 103,95 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,26 доллара - до 95,77 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно опубликованной в воскресенье, 9 июня, статистике, объем промышленного производства в Китае в мае в годовом выражении вырос на 9,2%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 9,4%. Кроме того, намного слабее прогнозов экспертов оказались данные по импорту в КНР. В прошлом месяце показатель повысился на 1% при прогнозе роста на 7,4%.