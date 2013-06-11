На Хмельницкой АЭС проведут проверку системы оповещения

На предприятии «Хмельницкая АЭС» государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 20 июня будет проведена проверка системы оповещения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Согласно сообщению, данное мероприятие пройдет согласно графику «Проверки локальной системы оповещения промышленной площадки и 5-км зоны ХАЭС в 2013 г.».

«Состоится квартальная проверка системы оповещения Хмельницкой АЭС с практическим включением сирен на промышленной площадке ХАЭС, а также в городе Нетешин, селах Комаровка, Поляна Славутского района», - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что основная цель проведения проверки - определение работоспособности систем оповещения.

Проверка продлится с 14:00 до 15:00.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.