Переход Украины на новые стандарты бензина снова предлагают отложить

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Такое предложение содержится в проекте "Технического регламента по требованиям к автомобильным бензинам, дизельным, судовым и котельным топливам", размещенном на сайте Минэнергоугля.

“Установить конечный срок введения в оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива: экологического класса Евро 3 - до 31 декабря 2015 года; экологического класса Евро 4 - до 31 декабря 2017 года; экологического класса Евро 5 – срок не ограничен”, - говорится в документе.

Вместе с тем, топливо качества Евро-2 и ниже, после принятия техрегламента, к продаже в рознице допущено не будет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в середине марта 2013 г. поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

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