В Харьковской области хотят построить малую гидроэлектростанцию

На Печенежском водохранилище в Харьковской области планируют построить малую гидроэлектростанцию, стоимость проекта - около 4 миллионов евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время интернет-конференции сказал первый заместитель председателя ОГА Валентин Дулуб.

По его словам, предпроектное предложение строительства малой ГЭС на Печенежском водохранилище, подготовленное КП «Харьковводоканал», презентовали возможным инвесторам, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития.

Дулуб отметил, что реализация проекта станет возможна, как только будут найдены инвесторы.

«Стоимость проекта где-то около 4 млн евро. Как только такие инвесторы откликнутся, сразу начнется работа по подготовке, разработке проектно-сметной документации и начала строительства малой гидроэлектростанции. Проект очень серьезный. Вынашивалась эта идея очень давно, и она не новая. В Украине уже есть примеры строительства таких гидроэлектростанций. А в Европе тем более они есть. Поэтому мы решили осуществить такой проект и в Харьковской области», – сказал заместитель губернатора.

как сообщал УНИАН, малые гидроэлектростанции (ГЭС) в 2012 году отпустили в сеть 171,9 млн кВт/ч электроэнергии – на 15% меньше, чем в 2011 году (203,4 млн кВт/ч).