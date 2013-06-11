Янукович надеется, что в этом году из Украины вывезут все запасы меланжа

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что в этом году из Украины вывезут все запасы компонента ракетного топлива меланж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанньером.

«Надеюсь, что в этом году удастся обеспечить процесс вывоза запасов компонентов жесткого ракетного топлива меланж с Украины», - сказал Президент.

По его словам, сейчас украинская сторона занимается поиском необходимого подвижного состава для вывоза партий этого вещества.

В свою очередь генсекретарь ОБСЕ высоко оценил уровень сотрудничества, который существует на сегодняшний день между Украиной и его организацией.

При этом Дзанньер подчеркнул, что ОБСЕ довольна сотрудничеством с Украиной на всех уровнях.

«Это настоящая комплексная работа, наполненная прозрачности, и я считаю, что эта работа чрезвычайно успешна», - сказал он.

Кроме того, в ходе встречи Дзанньер высказал удовлетворение тем, что Украине удалось усилить актуальность проблемы энергосбережения, а также безопасности окружающей среды А также развивать международное сотрудничество в сфере энергетики.

Справка УНИАН. Вывоз окислителя ракетного топлива меланжа с территории Украины в Россию осуществляется в рамках реализации совместного проекта Украина-ОБСЕ с целью последующей утилизации, которая будет проходить на промышленных предприятиях РФ.

Для проведения комплекса мероприятий по вывозу меланжа с территории Харьковской области страны - доноры ОБСЕ выделили более 2,2 млн евро.

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