Руководитель «Энергоатома» Ким был не допущен на рабочее место группой неизвестных

Исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Виссарион Ким вчера, 10 июня, около 18.00 был не допущен на рабочее место группой неизвестных. Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор по правовому обеспечению ГП НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш.

По его словам, на проходной центрального офиса компании находились трое неизвестных, которые представились сотрудниками «внутренних органов», однако на просьбу предъявить документы не отреагировали.

«Все трое - молодые люди крепкого телосложения, были небрежно одеты, один даже был во вьетнамках. Рядом с неизвестными находился бывший директор по финансам «Энергоатома» Ефим Анатолиевич Важеевский», - отметил Барабаш.

Директор по правовому обеспечению «Энергоатома» также добавил, что в дальнейшем неизвестные объяснили свои действия решением Печерского суда города Киева о временном отстранении от занимаемой должности Виссариона Кима.

«Такое определение суда действительно есть, однако отстранение человека от должности совершенно не означает запрет на его пребывание на рабочем месте. Никаких юридических оснований, ни в рамках уголовно-процессуального, ни трудового законодательства, для подобных действий просто не существует. Да, отстраненный по решению суда не может подписывать документы или принимать решения по производственным вопросам, но находиться на своем рабочем месте имеет полное право», - уточнил юрист.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссарион Ким временно отстранен от занимаемой должности.

Временно исполняющим обязанности назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Ранее Министерство внутренних дел заявило, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

С 2007 года Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. С конца 2004 по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех четырех АЭС страны.