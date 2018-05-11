«Белым потоком» Россию не испугаешь

Украина активизирует диверсификацию поставок топлива. Эту тему акцентирует в своем Послании Верховной Раде Президент Виктор Янукович. Он считает возможным увеличить объем газа из альтернативных источников до 10-15 млрд кубометров в год, а также предложить инвесторам проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Nabucco вести транзит топлива через Украину и использовать в процессе отечественные подземные хранилища. В этой связи, по мнению главы государства, целесообразно вернуться к участию в проекте «Белый поток», а в случае его реализации станут возможными поставки топлива из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.

Европейская комиссия в поисках новых поставок газа без привязки к проблемному «Газпрому» нацелилась на Транскаспийский газопровод (в обход России). Об этом проекте говорится не первый год. Он пройдет из Туркмении в Азербайджан без делимитации шельфа Каспийского моря. Сюда же можно добавить и проект Nabuccо, в котором заинтересован и Ашхабад. И Европе, и Туркменистану он выгоден. А для Украины тоже мог бы стать долгожданной диверсификацией. Но тут следует вспомнить об инициативах Юлии Владимировны. Тимошенко в 2008 году, будучи премьер-министром, предложила ЕС реализовать совместный проект "Белый поток", который проходил бы по территории нашей страны и объединил Туркмению и Европу. Планировалось, что трубопровод проложат из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, затем в грузинский портат Супса, а далее по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза. Еврочиновники восприняли инициативу с интересом и обещали рассмотреть возможность ее реализации. Но вскоре украинская власть как-то снизила обороты в диалоге, а потом тема и вовсе не подымалась. И вот теперь о «Белом потоке» заговорил Янукович. Прокомментировать ситуацию УНИАН попросил директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара.

- Михаил Михайлович, Президент в Послании Верховной Раде заявил о целесообразности возвращения к участию в проекте «Белый поток» как к альтернативному пути поставок топлива из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана. Что на сегодня представляет собой «Белый поток»?

- Первое, что вспоминается о «Белом потоке» – заявление о проекте премьер-министра Юлии Тимошенко в 2008 году, которое со всех сторон было поддано резкой критике. И вот теперь, по прошествии 5 лет, о «Белом потоке» говорит Янукович. «Белый поток», действительно, относится к числу приоритетов в обойме Южного газового коридора Европейского союза. Но вероятность его реализации мала.

Первая тому причина – за это время развился перспективный проект - Трансанатолийский газопровод (TANAP), который, по сути, должен выполнить миссию поставок основной части газа из Азербайджана, а в перспективе из Туркменистана в Европу. Вторая причина – этот сухопутный проект по территории Турции наиболее выигрышный, чем морской вариант «Белого потока». Тем более, оптимальный маршрут «Белого потока» проходит через эксклюзивную морскую экономическую зону России. То есть, придется иметь дело с «соседкой», чтобы получить соответствующее согласие на реализацию проекта. В принципе, она возражать не может, как не могла возражать Турция против «Южного потока», который проходит через ее эксклюзивную экономическую морскую зону. Но по времени согласование может длиться очень долго. России данный проект не нужен.

Другой вариант «Белого потока», чтобы обойти эксклюзивную зону России, будет более сложным и длинным по протяженности. В этом случае придется войти в эксклюзивную зону Турции, а затем двигаться к Крымскому полуострову. И опять таки – Турции проект тоже не нужен, потому что она его будет рассматривать как конкурента Трансанатолийскому газопроводу.

- Но, может, на заявления Украины с пониманием откликнутся еврочиновники?

- Еврочиновники могут содействовать в данных вопросах. «Белый поток» во многом замышлялся как проект, который должен был сбалансировать аппетиты Турции. Она бы осознала, что не является единственным возможным транспортировщиком каспийского газа в Европу. В этом плане «Белый поток» - несомненно, конкурентный проект. Хотя его можно рассматривать именно как вариант, который в принципе является северо-западным ответвлением Южно-кавказского газового коридора. Но возникают вопросы, насколько оптимальны задуманные соединения – на территории Украины газопровод может быть выведен на Крымском полуострове, а это вовсе не оптимальная точка вхождения в ГТС Украины, она самая дальняя. Необходимо будет проложить газопровод, который пройдет через Крым, прежде чем вклиниться в газотранспортную систему. Поэтому вопросы есть. И для Европы они весомые.

- То есть, проект утратил свою актуальность?

- Пока в Украине собирались после «А» сказать «Б» в отношении «Белого потока», проект претерпел одну существенную трансформацию. Если в первоначальной версии он был ориентирован на соединение восточного побережья Черного моря с газотранспортной системой ЕС, то уже года три главным направлением проекта считается румынское. То есть, инициатор проекта, а именно британская компания White Stream Pipeline Company, не видя активной позиции Украины, наблюдая, по сути, уклонизм наших властей даже от обсуждения проекта (более того, украинские делегации – ни «Нафтогаза», ни Минэнергетики, как правило, не принимали участие, или попросту игнорировали мероприятия, которые проводились в рамках продвижения этого проекта), взял ориентир на Румынию. И страна согласилась его рассматривать как стратегически важный проект, ровно также как и обсуждает Nabucco и «Южный поток». Таким образом, на сегодня «Белый поток» выглядит следующим образом - от Грузии он должен быть проложен к берегам Румынии, а в сторону Украины может быть проложен газопровод как морское ответвление от основного. Но насколько задуманное реализуемо, сказать сложно. Он, как уже говорилось, относится в числу приоритетных для Европейского союза в контексте Южного газового коридора, но отнюдь не находится на первом месте.

- В ходе визита в марте текущего года главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого в Грузию вопрос реализации «Белого потока» активно обсуждался. После в российских СМИ была масса комментариев с долей определенного сарказма. То есть, Россия серьезно к проекту не относится?

- Это так, проект всегда у России вызывал скептицизм, причем даже не провоцировал раздражение. Москва понимает, что теми силами, которые, условно, стоят за этим проектом – Грузия и Украина, а он потянет несколько миллиардов евро, "Белый поток" не осилить. Поэтому Кремль его в расчет не принимает. Другое дело, как сейчас ситуация может складываться в Евросоюзе в отношении «Белого потока». К примеру, Турция – вроде бы всегда стабильная страна, но последние события свидетельствуют, что там не все благополучно. Есть ряд хронических проблем, которые грозят очень серьезной дестабилизацией. Поэтому многие в ЕС относятся с опасением к турецким газовым маршрутам, а ведь основной объем «голубого топлива» приходит в Европу именно через Турцию. Есть перспектива и иранского, и иракского газа, и из центральной Азии, но все придет в ЕС через территорию Турции. Поэтому сейчас европейцы задаются вопросом, а не создаем ли мы себе новую проблему, стремясь решить старую – нестабильность транзита через Украину в связи с разборками с Россией. Причем Москва в этом смысле им помогает определиться, поддакивая, мол, вы действительно в придачу к украинской проблеме создаете себе турецкую. Посему, поддержите лучше наш «Южный поток».

Таким образом, не случайно реанимирована тема «Белый поток», который, в принципе, ничем не лучше и ничем не хуже рассматривающихся сейчас (лучше «Южного потока», но уступает TANAP), но под силу ли он будет сейчас Евросоюзу. Ведь он как не пыжился, но не смог реализовать проект Nabucco, сейчас занимается его усеченной версией. А проблем с «Белым потоком» на порядок больше. Привязка к его реализации логична тогда, когда будет Транскаспийский газопровод, то есть, когда центрально-азиатский газ (туркменский) будет выведен на европейское направление.

- Но ведь весь туркменский газ зафрахтован Россией?

- Нет, далеко не весь. Россия его покупает 10 млрд кубов в год. Просто Туркменистан сейчас не наращивает добычу, что вполне может сделать. Но с Транскаспием ситуация достаточно проблемная. Россия грозит в случае его реализации «показать Кузькину мать» - и туркменам, и азербайджанцам, и Европейскому союзу. Вплоть до мер военного характера. Москва требует разграничения эксклюзивных зон. Поэтому говорить о «Белом потоке», в частности, в румынском варианте, как о конкурентоспособном и экономически рентабельном можно только в том случае, если у него будет хорошая загрузка.

- Экспертам высокого уровня как отечественным, так и зарубежным понятно, что «Белый поток» - проблемная и спорная перспектива. Для чего же тогда делаются громкие заявления по поводу его реанимации? В такой манер пытаются «угрожать» России активизацией диверсификации поставок топлива?

- Имеет место попытка создать контрдавление на партнера. Россия же пугает нас «Южным потоком», «Ямалом-2». Нынешнее заявление президента Украины – «ответ Чемберлену». Хотя еще раз повторюсь – «Белый поток» имеет право на жизнь. Но чтобы его реализовать, необходимо слишком много условий. Грузия, Румыния и Украина его точно не реализуют. А у Евросоюза сейчас других проблем хватает. Даже Россия с «Южным потоком» и то застряла, если и строит, то только на своей территории, плюс «шоу» на территории Сербии. «Южный поток» сейчас выглядит следующим образом: строим там, где можем, а об остальном подумаем позже. Видимо, и украинская власть решила пойти схожим путем – мы тоже показываем «Кузькину мать».

- «Газпром» сейчас меняет внешнюю и внутреннюю стратегию. Идет на всевозможные уступки, чтобы сломать тенденцию падения своих позиций в Европе. На внутреннем рынке упразднил принцип «бери или плати». Так может сейчас самое время для переговоров в Москвой по снижению цены на газ?

- Козыри у нас в данном вопросе слабые. Россия идет на уступки тем, у кого есть диверсификационный портфель поставок газа. То есть, «Газпром» до последнего держал высокую цену, но, видя, что контрактуют новые объемы топлива совсем не у него, вынужден был пойти навстречу партнерам. Что касается уступок на внутреннем рынке, то таким образом пытаются компенсировать провалы на внешних рынках – увеличивают продажи газа внутри России. Но в отношении Украины Москва не готова идти на послабления. Она все равно будет предлагать тот вариант, который уже озвучила – отдавайте трубу и тогда мы рассмотрим варианты снижения цены. Тут можно использовать другой козырь – обращение в суд. Помнится, премьер-министр Николай Азаров в прошлом году неоднократно грозился подачей иска в арбитраж. Но так ничего и не сделано. Причем верх глупости делать потом заявление, что якобы для иска нет юридических зацепок – в ходу одни отговорки. Здесь можно привести в пример Беларусь. Она пошла на встречу России во всем. И что, она перестала иметь проблемы с Россией? Нет. То есть, политика – не дразнить Россию, делать, как она хочет и все будет хорошо – давно себя изжила. Поэтому Украине нужно идти на более радикальные шаги. Проблему цены газа необходимо рассматривать в Стокгольмском арбитраже. Ведь вопрос не стоит в том, чтобы разорвать действующий контракт. Нужно просто пересмотреть цену, и как раз статья 4 контракта предусматривает такую возможность, если стороны не пришли к обоюдному согласию.

- Как Вы считает, почему не подается иск в арбитраж?

- Потому что превалирует подход – не нужно идти в арбитраж разбираться, это – долго и тяжело, лучше мы договоримся. Вот они и договариваются уже три года. А найти общий язык не получается. Тем паче, что так договориваться, как в Харькове, - абсурд. А Россия это использует. Причем ее скидки европейским потребителям выглядят демонстрацией, по факту. То есть, мы получаемся дискриминируемым, не равноправным партнером. Российская государственная политики в целом, и корпоративная «Газпрома» в частности, базируется на принципе – дискриминация определенных стран, что противоречит нормам ООН. Об этом нужно заявлять и во всеуслышание, а не сидеть «в кустах» и как мантру повторять «мы обязательно найдем компромисс». Эти уверения – пустое сотрясение воздуха, они на Москву не действуют. Россия же всегда применяет ломовые приемы, а, как известно, против лома нет приема, кроме другого лома. А «лом» украинская власть не ищет. Причем «Белый поток» таковым не является.

Елена Быстрицкая (УНИАН)