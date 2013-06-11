В США подсчитали, что мировых запасов сланцевой нефти хватит на 10 лет

Мировых запасов сланцевой нефти достаточно для того, чтобы заменять традиционную нефть в течение более чем десяти лет, сообщают Вести.ru со ссылкой на Министерство энергетики США

Министерство приблизительно оценило технически извлекаемые запасы сланцевой нефти на уровне 345 млрд баррелей в 42 странах, что составляет около 10% от мировых запасов нефти. Но это при условии запасов сланцевой нефти в США, оценка которых выросла с 32 млрд баррелей до 58 млрд.

Несмотря на то, что технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта для добычи сланцевой нефти и газа были применены в США около 10 лет назад, сильного развития добыча этих ресурсов не получила. Сейчас добыча такой нефти и газа в промышленных масштабах ведется только в США и Канаде.

Также Минэнерго США впервые оценило запасы в России и Аргентине. По их данным, Россия обладает крупнейшими запасами сланцевой нефти на уровне 75 млрд баррелей. За Россией и США следуют Китай (32 млрд баррелей), Аргентина (27 млрд баррелей) и Ливия (26 млрд баррелей).

В докладе также отмечается, что благодаря газу из сланцевых пластов мировые запасы природного газа выросли на 47% - до 22882 трлн кубических футов.

Вопрос, смогут ли другие страны повторить успех Северной Америки в бурении сланцевых пластов, захватил геологов и политиков. Добыча сланцевой нефти помогла сдержать цены на нефть на уровне 120 млрд долл., что дало западным странам возможность ввести санкции в отношении Ирана, который является ключевым поставщиком.

Мировой спрос на нефть составляет сейчас около 90 млн баррелей в день, то есть всех запасов сланцевой нефти хватит примерно на 10,5 лет.

Тем не менее, Минэнерго США оценивало только технически извлекаемые запасы без учета рентабельности, поэтому оценки являются "весьма неопределенными".

"Сегодняшний отчет указывает на значительный потенциал для сланцевой нефти и газа, хотя пока не ясно, в какой степени соотносятся технически извлекаемые запасы с экономически извлекаемыми", - сказал глава Управления энергетической информации Минэнерго США Адам Симински.

При этом из оценки были исключены перспективные районы для добычи с крупными месторождениями на Ближнем Востоке и в регионе Каспийского моря.

В ведомстве отметили, что в США сланцы составляют порядка 30% от запасов нефти и 40% от запасов природного газа.