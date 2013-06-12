По итогам торгов вторника цена нефти обвалилась на новостях от ОПЕК

По итогам торгов вторника, 11 июня, цены на нефть снизились на фоне новостей от ОПЕК.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 1,10 доллара - до 102,85 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,53 доллара - до 95,24 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно данным июньского отчета ОПЕК об оценках глобального спроса на нефть в 2013 году, показатель был понижен с 89,66 до 89,65 миллиона баррелей в сутки. По словам экспертов, тренд на понижение стоимости нефти будет в ближайшее время снижаться в связи с ростом объемов добычи.

По данным ОПЕК, в мае 2013 года добыча в странах картеля составляла в среднем 30,57 миллиона баррелей в сутки, что на 106 тысяч баррелей больше, чем месяцем ранее. Главным образом прирост был обеспечен за счет увеличения производства в Саудовской Аравии.