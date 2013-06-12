Руководителю “Энергоатома” суд избрал меру пресечения в виде залога

Руководителю “Энергоатома” Виссариону Киму, который подозревается в превышении служебных полномочий, избрана мера пресечения в виде внесения денежного залога.

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, отметив, что соответствующее решение было принято 11 июня Печерским районным судом Киева.

В то же время ни в ГПУ, ни в МВД сейчас не могут уточнить, какова сумма залога.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссарион Ким временно отстранен от занимаемой должности.

Временно исполняющим обязанности назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Ранее Министерство внутренних дел заявило, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

Вчера, 10 июня, около 18.00 Ким не был допущен на рабочее место группой неизвестных, сообщил УНИАН исполнительный директор по правовому обеспечению ГП НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш.

По его словам, на проходной центрального офиса компании находились трое неизвестных, которые представились сотрудниками «внутренних органов», однако на просьбу предъявить документы не отреагировали.

"Все трое - молодые люди крепкого телосложения, были небрежно одеты, один даже был во вьетнамках. Рядом с неизвестными находился бывший директор по финансам «Энергоатома» Ефим Анатолиевич Важеевский", - отметил Барабаш.

Директор по правовому обеспечению «Энергоатома» также добавил, что в дальнейшем неизвестные объяснили свои действия решением Печерского суда города Киева о временном отстранении от занимаемой должности Виссариона Кима.

«Такое определение суда действительно есть, однако отстранение человека от должности совершенно не означает запрет на его пребывание на рабочем месте. Никаких юридических оснований, ни в рамках уголовно-процессуального, ни трудового законодательства, для подобных действий просто не существует. Да, отстраненный по решению суда не может подписывать документы или принимать решения по производственным вопросам, но находиться на своем рабочем месте имеет полное право», - уточнил юрист.