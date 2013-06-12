Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

В среду, 12 июня, в 4:02 энергоблок №2 Запорожской атомной электростанции был отключен от энергосети и переведен в «холодный» резерв до 24 июля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.

Также пресс-служба сообщила, что 11 июня атомные станции Украины выработали 222,85 млн кВт/ч электроэнергии. По состоянию на 12 июня, на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС - 100-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 20-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС - 4-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №2 Ривненской АЭС до 30 июня в резерве. Реакторная установка находится в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 140 МВт, РАЭС – 1 715 МВт, ЮУАЭС – 1 500 МВт, ХАЭС – 1 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 г.

В последние годы станция производит около 50% всей электроэнергии, выработанной атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. С начала эксплуатации станция выработала более 929 млрд кВт/ч электроэнергии.