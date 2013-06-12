На ЧАЭС начался второй этап подъема арки безопасного конфайнмента

На площадке объекта «Укрытие» Чернобыльской атомной электростанции начался второй подъем восточной части арки безопасного конфайнмента весом в 3788,6 тонн на 85 метров, сообщили УНИАН в пресс-службе ЧАЭС.

По данным пресс-службы, 11 июня была проведена полная проверка металлоконструкций арки, контроль работоспособности системы поддомкрачивания и геодезическая съемка положения металлоконструкций арки и фундаментов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

24 ноября 2012 года на ЧАЭС был выполнен первый подъем восточного сегмента арки весом 5300 тонн на высоту 22 м. Всего для восточной части Арки будет выполнено три подъема. Третий подъем планируется на конец 2013 года, после чего восточный сегмент будет сдвинут в сторону объекта «Укрытие», а на освободившейся площадке начнутся работы по сборке металлоконструкций западного сегмента арки.