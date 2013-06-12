Южно-Украинская АЭС планирует отремонтировать второй энергоблок

Южно-Украинская атомная электростанция 13 июня планирует вывести энергоблок №2 в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 70 суток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в число регламентных процессов остановки блока входят испытания систем защиты от превышения давления во втором контуре с выходом чистого водяного пара в атмосферу.

В министерстве отмечают, что первый (радиоактивный) и второй (чистый) контуры энергоблоков с реакторами ВВЭР, эксплуатируемыми в Украине, полностью изолированы друг от друга, поэтому в атмосферу будет поступать чистый, нерадиоактивный водяной пар.

“Указанные испытания – управляемый технологический процесс, предусмотренный условиями нормальной эксплуатации станции. Они выполняются при каждой остановке и выводе блока в предупредительный ремонт, а также в ходе подготовки к включению его в сеть”,- комментируют ситуацию в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на Южно-Украинской атомной электростанции 12 июня пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промплощадке атомной электростанции с включением сирен.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).